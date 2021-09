Emozioni e grandi campioni in gara al Trail del Bangher (foto Studio Fighera per newsbiella)

Rispetto agli anni precedenti, il percorso di questa edizione del Trail del Bangher è leggermente più lungo a causa dell’inagibilità di alcuni sentieri dovuta ai danni provocati dall’alluvione del 2020.

Ma questo non ha certo fermato i 71 atleti iscritti a percorrere i sentieri di montagna per 41 km con un dislivello di 3000+. La partenza questa mattina alle 7 a Campiglia cervo, verso il rifugio Madonna della Neve e Piedicavallo a raggiungere i 2150m slm del Rifugio Rivetti, per poi scendere verso l’Alpe Toso e Montesinaro per tornare a Campiglia Cervo.

Un grandioso Cristian Minoggio, già campione europeo della Ultra SkyMarathon 2019 e campione italiano di SkyMarathon 2018, si è aggiudicato il primo posto con un tempo di percorrenza di 4h e 28 minuti. Al secondo posto Gabriele Gazzetto che taglia il traguardo in 5h e 15 minuti e terzo classificato Emanuele Comerro percorrendo il tracciato in 5h e 21 minuti.

Ottimi risultati anche per le donne, seste assolute pari merito Agnese Valz Gen e Susan Ostano con 5h e 53 minuti, seguite da Martina Baronio con 7 ore di corsa.