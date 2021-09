Prima amichevole di stagione per l'Under 19 Eccellenza in versione Serie D di Biella Next che sul campo di casa ha affrontato in allenamento congiunto la compagine eporediese Lettera 22, che disputerà il campionato di C silver. Disponibili tutti i giocatori per coach Carofiglio che ha dato ampio spazio a quasi tutti i giocatori. Martedì di nuovo in campo ad Ivrea.