Candelo, approvata la mozione per l'intitolazione di uno spazio dedicato a Gino Strada

Giovedì 23 settembre, durante il consiglio comunale di Candelo, oltre ad avere discusso del bilancio consolidato, è stata discussa la mozione di Candelo Città Possibile per l'intitolazione di un'area pubblica comunale a Gino Strada fondatore di Emergency, da poco scomparso.

“La mozione è stata approvata da tutto il consiglio comunale con l'aggiunta, proposta dalla maggioranza, di inserire anche il nome della moglie di Strada, Sarti Teresa cofondatrice della ONG e moglie di Strada – spiegano i consiglieri di minoranza Renzo Belossi e Fabrizio Ceria - Si tratta di un piccolo successo in quanto intitolare in futuro una zona/via di Candelo a Gino Strada e alla moglie ricorda due persone che hanno dato molto in termini sociali e sanitari al mondo intero”.

“Altra discussione affrontata è stata quella della nostra interpellanza sulla convenzione del 2021 tra Comune e Pro Loco di Candelo, in cui chiedevamo che per l'anno 2021, e solo per quest'anno, la Pro Loco non dovesse maggiorare i biglietti d'ingresso della parte dovuta al Comune quale ristoro. Secondo noi, per quest'anno, rinunciare da parte dell'amministrazione a questa parte di incasso, che complessivamente può essere stimata in 10mila euro, poteva essere un aiuto alla Pro Loco – commentano Ceria e Belossi - Per noi si poteva trattare di una tantum nel 2021 e non ovviamente a una rinuncia generalizzata negli anni futuri, in quanto riteniamo sia giusto in tempi normali richiedere questo 'sovrapprezzo' tra l'altro proposto da questo gruppo nello scorso mandato amministrativo”.