Prendere casa in affitto, tempo di risparmi e nuovi strumenti di ricerca

Le ragioni che possono spingere una persona a trasferirsi in una nuova città, per dare una svolta alla propria vita e rendersi indipendenti, sono numerose.

Lavoro, studio, amore, arriva sempre un punto in cui si fanno armi e bagagli e si abbandona la casa di famiglia per andare a vivere in una completamente nuova, magari in una città molto distante dalla propria residenza di origine.

A fronte di tante valide ragioni, però, spesso sorgono altrettanto validi dubbi sulla sostenibilità dei costi nel lungo periodo.

Mantenersi in una casa in affitto non è un gioco da ragazzi.

Bisogna far fronte a molte spese, bollette, condominio, vitto e non per ultimo il canone di locazione, che ricopre la fetta più grande del budget da stanziare per la propria vita da fuorisede.

L’idea di dover mettere da parte somme molto importanti da riservare all’affitto di casa scoraggia molti giovani dall’intraprendere una nuova vita e rendersi indipendenti.

Almeno fino a qualche tempo fa.

Ora, con tutti gli effetti che la pandemia ha portato dietro di sé, sembra che il vento sia cambiato a favore di tutti gli inquilini che desiderano trasferirsi in una grande città e metterci tenda.

Nell’ultimo anno, anche a causa delle misure restrittive che hanno indotto molti forestieri a far ritorno nelle loro case di famiglia, la domanda di un appartamento in affitto è calata notevolmente a fronte di un evidente incremento dell’offerta immobiliare.

Un trend che si è ripercosso inevitabilmente sui canoni proposti dai proprietari fino a poco fa con un inevitabile calo delle richieste legate ai canoni d’affitto.

I prezzi, rispetto al 2020, sono calati in media tra le principali città italiane del 2,5%.

Balza agli occhi, tra tutti, il dato di Milano, dove i canoni segnano addirittura il 9% in meno, seguita da Roma, Firenze, Torino, Bologna.

Perché dunque non approfittare di un momento così favorevole per compiere il grande passo?

Soprattutto, perché non avvalersi di uno strumento di ricerca utile a scremare l’offerta, come un sito internet dedicato esclusivamente agli affitti?

Quando si ha poco tempo da dedicare alle ricerche, non si sa da dove partire e si vuole avere una soluzione pronta sin dal primo giorno, pur non essendosi ancora trasferiti, le piattaforme online dedicate agli affitti sono la soluzione più pratica e conveniente.

Zappyrent, ad esempio, il sito che spicca tra tutti proprio per la sua elevata fruibilità ed efficienza, permette a ogni utente di trovare la propria casa in poco tempo e totale sicurezza.

La ricerca dell’immobile, infatti, viene facilitata dall’impostazione del sito estremamente razionale e pratica.

Per ogni città, infatti, sono riportati gli annunci pubblicati dai proprietari e organizzati in base a specifici parametri, come range di prezzo, tipologia abitativa, zona della città.

Settandoli nell’apposito menu, verranno visualizzate solo le proposte in linea con quanto appena indicato.

Inoltre, non è difficile trovare su Zappyrent soluzioni persino più competitive dell’offerta media immobiliare.

Potendo consultare rapidamente gli annunci e metterli a confronto tra loro in tempo reale, è molto più semplice individuare la migliore soluzione in termini di qualità/convenienza.

Anche i pagamenti vengono effettuati in modo sicuro, sia per l’inquilino che per il proprietario.

Il canone del primo mese infatti, viene scalato dalla modalità di pagamento indicata, solo dopo che la prenotazione dell’immobile scelto è accettata dal proprietario.

Per garantire massima trasparenza in questa procedura e sicurezza per entrambe le categorie di utenti, Zappyrent ha dedicato un'intera sezione sul proprio sito web alle risposte riservare alle più comuni domande.