Santa Messa alla Cappelletta Argimonia nel ricordo degli amici della montagna

Sabato 25 settembre avrà luogo la Santa Messa presso la Cappelletta Argimonia in ricordo degli amici della montagna. Per evitare assembramento presso la Cappelletta si è deciso di officiare la Santa Messa presso la Chiesa di Veglio alle 16.30, ma è previsto un ritrovo alla Cappelletta alle 14.30 per un momento di raccoglimento: si partirà alle 14 dal Poggio Cossato o da Bielmonte e poi in auto si potrà scendere alla Chiesa di Veglio. Per informazioni Ezio 331 4000 124 oppure Orilio 346 3179 624.