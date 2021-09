Il Primo Secolo della Fondazione “Cerino Zegna”

20 giugno 1920 - da qui parte il viaggio che oggi porta il nome di “Fondazione Cerino Zegna”.

Oggi, sabato 25 settembre alle 9, presso il parco della Residenza Cerino Zegna di Occhieppo Inferiore, sì festeggerà il Centenario della Fondazione Cerino Zegna. Questo evento, insieme ad altri, era in programma per l’anno scorso, 2020, ma a causa della pandemia Covid-19 tutta l’organizzazione del centenario era stata sospesa. Consapevole dei limiti numerici imposti dal perdurare dell’emergenza pandemica e nel rispetto delle relative normative a fini preventivi, dopo più di un anno di chiusure e restrizioni, per questa speciale occasione, la Fondazione Cerino Zegna, grazie agli ampi spazi garantiti dal Parco della storica Residenza di Occhieppo Inferiore, ha invitato i partner che l’hanno seguita nel suo lungo percorso di vita. Saranno presenti i vertici delle Istituzioni territoriali, di Enti ed Associazioni, sia pubbliche che private, con i quali, negli anni si è costruita la rete dei servizi per gli anziani fragili e non autosufficienti, con i quali si è collaborato per migliorare i servizi offerti, intercettando le nascenti necessità di ospiti e famigliari. Saranno presenti, immancabili gli ospiti della struttura ed i loro famigliari, una “rappresentanza” delle molte generazioni di persone anziane che si sono affidate al Cerino Zegna che, con noi hanno attraversato momenti difficili e condiviso i successi unitamente ad una rappresentanza del personale che opera, a diversi livelli, nella Fondazione.

Sarà presentato, a cura di Danilo Craveia, un libro che imprime, attraverso le immagini, i vissuti 100 anni di cambiamenti, passaggi, sperimentazioni, prospettive. Cento anni di vita di persone, ma anche cento anni di percorsi culturali, di lavoro e collaborazioni. Inoltre, a ricordarci che 100 anni sono solo un passaggio, Paolo Barichello presenterà un’opera da lui creata per la circostanza e Paolo Zanone con Veronica di ARS Teatrando, tracceranno il percorso con una breve pièce teatrale.“Il “Cerino”, così è conosciuta la fondazione sul territorio, che ha vissuto i diversi tempi dell’assistenza in Italia.

Il Cerino Zegna, diventa Opera Pia grazie a una legge del 1859 che laicizza le Congregazioni di Carità; nel 1933 si presenta come ricovero di mendicità gestito da suore che seguono un regolamento interno molto rigido. Acquistato dai coniugi Emma e Antonio Cerino Zegna che destinarono per testamento tutti i loro beni a favore di enti di beneficienza, l’Opera Pia Cerino Zegna diventa prima Ente Morale e poi, dal 19 gennaio 1993, da struttura pubblica (I.P.A.B.) è trasformato in struttura privata senza fini di lucro (ONLUS), infine dal 27 dicembre 2018 in Fondazione Cerino Zegna Impresa Sociale. Oggi la Fondazione è un’organizzazione che offre servizi residenziali, semi-residenziali e domiciliari per persone anziane. L’esperienza pluridecennale nell’assistenza ha permesso di sviluppare con particolare attenzione alcuni servizi di approccio rivolti sia alle persone con demenze e malattia di Alzheimer sia alle loro famiglie. Ciò ha significato creare un’integrazione con la rete territoriale socio-sanitaria del Biellese, aprendosi a molteplici sinergie e collaborazioni istituzionali, soprattutto col terzo settore ed il volontariato. Oggi Fondazione Cerino Zegna gestisce tre sedi operative, tipologia RSA: Residenza Cerino Zegna sita in Occhieppo Inferiore, Residenza Maria Grazia sita in Lessona, Residenza Ines e Piera Capellaro, sita in Mongrando che ospita un settore Alzheimer residenziale e semiresidenziale, per il quale si è adottato il metodo Gentlecare e una Residenza Turistico Alberghiera, Residenza A.M. E. Lucci sita in Biella.