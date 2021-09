Filo 2021, CELC presenta il lino europeo

La 56a edizione di Filo dedica un ampio spazio alle fibre. E tra queste non poteva mancare il lino, fibra vegetale, dunque rinnovabile, apprezzata sui principali mercati internazionali proprio per la sua versatilità, la sua bellezza e per il suo essere un materiale assolutamente naturale e sostenibile. A rappresentare la fibra di lino in questa edizione di Filo è la Confederazione Europea del Lino e della Canapa (Celc).

L’Organizzazione, fondata nel 1951, riunisce tutti gli stadi di produzione e trasformazione del lino e della canapa e svolge una intensa attività di ricerca e di promozione, attraverso la piattaforma Linen Dream Lab.

Partner strategico del Celc in Italia è Ornella Bignami, che a Filo anima due “Dialoghi di Confronto” nella Networking Area del Salone.

Il primo (29 settembre ore 15) è dedicato al “Lino, la fibra del futuro”: insieme a Ornella Bignami discutono delle innumerevoli qualità e degli altrettanto vari utilizzi del lino Gianni Bologna, responsabile creatività e stile di Filo, e Maurizio Colzani del Linificio e Canapificio Nazionale.

In questa occasione saranno presentati anche i risultati di Barometro lino 2021, un’indagine condotta fra i consumatori di cinque importanti mercati per comprendere le ragioni che li portano a scegliere il lino.

Il secondo “Dialogo di Confronto” (30 settembre, ore 12) vede sempre protagonisti Ornella Bignami e Gianni Bologna, affiancati da Adolfo Mandato di Safilin. Qui si analizzano gli utilizzi del lino in contesti più tecnici, dove dimostra qualità comunque eccezionali. In definitiva, non si può che concordare con lo slogan della campagna promozionale Celc “Amo il lino”.

I “Dialoghi di Confronto” sono una delle novità più interessanti della 56 edizione di Filo.

Qui il programma completo https://filo.it/wp-content/uploads/2021/09/Dialoghi-di-confronto-2.pdf degli incontri dei due giorni di fiera.