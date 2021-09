Storie di Piazza, rimandato l’appuntamento di Miagliano

Rimandato a data da destinarsi l’appuntamento di questa sera con Storie di Piazza aps e il progetto Storie Biellesi 2021 inserito negli eventi della Rete Museale Biellese. Sarebbe dovuta terminare l’attività culturale teatrale in questo fine settimana, il 25 settembre con Malamore, ma l’amore no di Guido Ceronetti, al debutto presso il Lanificio Botto/Anfiteatro P408 in collaborazione con il Comune di Miagliano e Amici della lana, e il 26 settembre con la presentazione del Mercato del Rinascimento, nel meraviglioso borgo storico del Ricetto di Candelo in collaborazione con il Comune e la Pro Loco di Candelo. Purtroppo per ragioni indipendenti dalla volontà degli organizzatori lo spettacolo subirà uno slittamento.