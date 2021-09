Camburzano nel cuore, la mostra che mette in risalto gli artisti locali

Domenica prossima, 3 ottobre, Camburzano si tingerà dei colori della mostra a cielo aperto “Camburzano nel cuore”. Si partirà, alle 10, con l’esposizione dei quadri degli artisti dell’associazione ‘Onde d’Arte’ che lascerà il posto, intorno alle 11:30, alla vera e propria inaugurazione.

Non mancherà, per l’occasione, la benedizione e il brindisi con gli artisti chiuderà la mattinata. In conclusione, alle 15, i partecipanti potranno assistere alla realizzazione dei quadri. Ospiti d’onore e madrine: Betty Perrone e Veronica Crida.