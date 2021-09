50 Anni di Carnevale Benefico Chiavazzese, presentato il libro che ne racconta la storia FOTO

Come per il 25° anniversario, anche per l’importante traguardo dei 50 anni di attività del Carnevale Benefico Chiavazzese si è deciso di sviluppare un progetto editoriale e creare un libro per raccogliere immagini, storie e aneddoti ed interviste a tutti i sindaci che sono passati in questi anni.

Il libro è stato presentato ieri, venerdì 24 settembre, presso il Teatro Parrocchiale di Chiavazza, alla presenza di oltre 100 persone. Presenti molti cittadini, il direttivo del Carnevale, il parroco don Remo e la maschera del rione, il Cucu. Curato da Giorglio Gulmini e stampato dalla Tipografia Gariazzo di Vigliano, il volume raccoglie 380 pagine curate nei minimi dettagli, offre un quadro completo della storia del Carnevale, interessante sia per i concittadini che per i non residenti appassionati di questa festa e a tutta la sua organizzazione.