Maxi incidente nel vicino Vercellese. Intorno alle 17 di ieri, 24 settembre, tre veicoli (due auto e un mezzo pesante) sono rimasti coinvolti in un sinistro stradale sulla Provinciale 455, nel comune di Trino Vercellese, in direzione di Pontestura.

Sul posto si sono portati i Carabinieri, insieme al personale del 118 e i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza degli automezzi. Nonostante la gravità dell'accaduto non si registrano feriti gravi.