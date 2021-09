Dal Nord Ovest - Accoltella la compagna e poi beve varichina: gravissima 21enne

Accoltella la compagna e poi cerca di suicidarsi. E' successo ieri sera, 24 settembre, in via Martiri, a Caluso. Un uomo di 23 anni, di origini nigeriane, ha colpito la compagna, 21 anni, diverse volte con un coltello da cucina.

L'uomo ha poi tentato di togliersi la vita ingerendo della varichina. Ad allertare le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa, allarmati dalle urla della donna, ora in gravissime condizioni in ospedale. Anche il 23enne è stato portato in ospedale in uguali condizioni.