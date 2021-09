Paura per un 35enne, si scontra con un cinghiale e finisce in ospedale

Aggiornamento ore 8.45

Nella serata di ieri, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato sono intervenuti a Mottalciata, sulla Provinciale 232 in località San Silvestro, dove un 35enne torinese alla guida della sua Giulietta aveva avuto una collisione con un cinghiale. A causa del forte impatto, l’uomo ha perso il controllo dell’auto che si è ribaltata senza coinvolgere altri veicoli in transito.

L’automobilista è stato subito accompagnato per gli accertamenti del caso al pronto soccorso da un equipaggio del 118 giunto sul posto, mentre l’animale selvatico si è allontanato facendo perdere le proprie tracce nella campagna limitrofa. L’Alfa Romeo è stata messa in sicurezza da una squadra dei Vigili del Fuoco ed è stata poi rimossa con il carro attrezzi. I militari hanno regolato il traffico ed effettuato i rilievi del caso.

