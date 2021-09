Donna investita mentre attraversa la strada, preoccupazione a Vigliano Biellese

Momenti di paura nella prima serata di ieri, 24 settembre, a Vigliano Biellese. Una donna di circa 55 anni è stata investita mentre attraversava la strada, in prossimità di una rotonda, all’altezza del Karisma Cafè. Sul posto si è portato velocemente il personale del 118 che l’ha immediatamente assistita e trasportata in ospedale per le cure del caso: avrebbe riportato un sospetto trauma cranico. Non è in pericolo di vita. Presenti anche i Carabinieri per la raccolta dei rilievi che determineranno l’esatta dinamica dell’accaduto.