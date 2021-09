Passeggiata in Baraggia, da Castellengo a Candelo sulle tracce della Storia e della Natura

Domenica 3 ottobre è in programma una interessante Passeggiata in Baraggia organizzata da Unpli Biella (il comitato provinciale delle pro loco biellesi.) in collaborazione con l'Università Popolare, Università di strada, il Comune di Candelo, la Fondazione Crb e il Centro Documentazione Ricetti Piemonte. Interessante perché unisce alle proprietà salutari del camminare, spunti culturali non soltanto naturalistici sulla Baraggia (come si è formata, la vegetazione caratteristica e le specie arboree) ma anche sui suoi tesori artistici: scorci sempre nuovi del Ricetto di Candelo, la chiesa dei SS. Pietro e Paolo a Castellengo e il castello medievale che la domina dalla collina. Il tutto immerso in un paesaggio unico e senza dimenticare la gastronomia.

Il programma prevede il ritrovo alla chiesa di S. Maria di Candelo alle 9,30 e trasferimento in bus a Castellengo. La passeggiata partirà proprio dalla chiesa, una delle più antiche del Biellese (fu edificata attorno all'anno Mille) per consentire ai partecipanti di dare una veloce occhiata agli studendi affreschi del 1400 attribuiti al pittore Daniele De Bosis, recentemente restaurati. E poi tutti su per la collina per attraversare il castello, una volta una fortezza fatta costruire decimo secolo da Alberico di Monterone, alleato di Ardiono di Ivrea, poi trasformata, verso il 1600 in dimora signorile. Da lì si prenderà uno sentiero in leggera salita che, costeggiando alcune tipiche cascine della zona, porta all'altopiano, attraversando luoghi pieni di fascino come la Bocca del lupo o l'affaccio stupendo sul torrente Cervo che scorre molto più in basso, sotto i caratteristici calanchi.

Dopo un'oretta di comoda passeggiata, verso mezzogiorno, si arriverà all'aula verde, un'area attrezzata con alcuni tavoli e panche in pietra, dove tra pannelli che spiegano le caratteristiche delle specie arboree presenti nella Baraggia e le origini geologiche della zona, si potrà gustare un invitante packed lunch a base di tipiche specialità gastronomiche come la paletta di Coggiola, la frittata rognosa, formaggi e l'immancabile bunet. Dopo la passeggiata proseguirà per raggiungere il Ricetto di Candelo ormai in vista, proponendone qualche scorcio particolare. Al termine sarà possibile visitare il Festival Fumetti al Ricetto 2021.

Tutte le attività verranno svolte nel pieno rispetto delle normative vigenti anti Covid-19. Prenotazioni entro le 12 di venerdì 1° ottobre alla segreteria di UPBeduca 015 849.73.80 - 338 38655000 - segreteria@upbeduca.it. Per il trasferimento in pullman Green pass obbligatorio per i maggiori di 12 anni.