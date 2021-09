Oltre ogni luogo comune, l’invincibile grandezza del cuore umano

Pongo questa domanda in modo un po’ sfacciato, quasi inopportuno – me ne rendo conto – dopo due anni che hanno messo a dura prova questa domanda: quanto può essere davvero grande una vita che all’improvviso si può trovare chiusa in casa, con la paura di fare qualsiasi cosa?

E infatti vedo occhi bassi, sguardi diagonali che mi chiedono implicitamente di non far loro questa domanda. Altri dicono a chiare lettere che “la vita non può essere grande”. Alcuni poi “protestano” contro la domanda in sé, giudicata troppo “religiosa” in un’ora in cui sono costretti alla presenza anche gli studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione. E, infine, non mancano quelli che vedono la realizzazione della vita nel raggiungimento di un qualche obiettivo.

Poi, ad un certo punto, una voce piccina, resa ancor più flebile dalla mascherina d’ordinanza, si leva dal fondo della classe e inaspettatamente risponde: “Essere incontentabili”.

«Giulia, scusa, puoi ripetere, forse non ho capito bene: hai detto che bisogna sapersi accontentare?». «No – ribatte lei – ho detto il contrario: essere incontentabili».

La risposta accende la discussione: ma allora la grandezza della vita sembra fare a pugni con la felicità... E poi, come si fa concretamente a vivere “da incontentabili? E, insomma, questa risposta non è “troppo”… in tutti i sensi?

Insomma, non si tratta di una risposta in sé oggi molto popolare. Anzi, tutto il mondo intorno a noi grida un po’ il contrario, ovvero che è finito il tempo dei grandi ideali, dei grandi “impegni”: oggi il motto sembra essere “renditi la vita facile” (take it easy) o, come dicono i romani, “scialla”. Stai tranquillo e accontentati magari di un quarto d’ora di celebrità o di una manciata di like o, per i più intellettuali, di sciorinare un po’ di perbenismo politicamente corretto.

Chi è incontentabile, al contrario, rischia di passare per una specie di pessimista cosmico, uno che appunto non è mai contento e magari è anche un po’ sf...ortunato, come Leopardi, non a caso il più frainteso dei poeti.

E invece succede che in classe, sulle orme di Giulia, anche altri ragazzi, magari prima un po’ silenti, cominciano ad annuire, anche a darle ragione esplicitamente. Sì, è innegabile, sarà complicato e difficile da gestire, ma questo è il cuore dell’uomo, questa è la caratteristica che rende davvero grande la natura umana: essere incontentabili. E anche se tutto il mondo dicesse che il re è nudo, che bisogna accontentarsi, la realtà è più forte e il cuore di Giulia e dei suoi compagni l’hanno riconosciuta, l’hanno affermata, al di là di ogni potere (o virus) che vorrebbe convincerli del contrario.

Come è accaduto proprio nell’episodio evangelico di domenica scorsa, quando i discepoli si chiedono “chi fra di loro fosse il più grande” e Gesù risponde mostrando loro un bambino. E che cos’è infatti il bambino se non l’essere umano dalle infinite domande e dall’inarrestabile desiderio? Appunto, il “re degli incontentabili”. Incontentabilità che in fondo era l'unica caratteristica che Gesù chiedeva a chi volesse seguirlo (e la chiamava “povertà di spirito”): il giovane ricco ad esempio non lo fece perché in fondo era già contento della sua vita, o come dice altrove il Vangelo, "aveva già ricevuto la sua ricompensa".

Perché, solo chi non si è accontentato prima di qualcos'altro, può infine un giorno, per grazia e per libertà, arrivare a dire di sì a qualcuno che bussa alla sua porta chiedendogli di credere in Lui come alla risposta senza fine al cuore incontentabile.