A Salussola si parla del partigiano Jacon, ucciso nell’eccidio del 1945

Oggi, 25 settembre, alle 16, presso il comune di Salussola e in prospettiva del futuro gemellaggio con il comune di Isnello (PA) previsto per la primavera 2022, avrà luogo la presentazione del libro: “Non posso salvarmi da solo” dello scrittore e giornalista siciliano Antonio Ortoleva, un reportage storico sul crinale degli anni Quaranta sulle orme del partigiano Giovanni Ortoleva di Isnello, nome di battaglia Jacon, l’unico meridionale dei venti garibaldini del distaccamento Zoppis, trucidati nell’eccidio di Salussola, 9 marzo 1945. Il comandante dei fascisti del battaglione Montebello si dichiarò suo compaesano e offrì a Ortoleva di salvarsi, passando dalla loro parte, di imboscarsi, insomma, con una camicia nera.

Ma il giovane siciliano disse no: non posso salvarmi da solo. Nel libro vengono riconosciute alcune esemplari pagine di storia biellese, come il Patto della Montagna, il sostegno della popolazione civile e delle grandi fabbriche nella costruzione della Nuova Italia. Con un’idea di fondo: nel Nord Italia, in Piemonte e nel Biellese soprattutto, si fece l’Italia libera di oggi e fu lotta e sacrificio nazionale anche con la partecipazione dei ragazzi del Sud. L’eccidio di Salussola, il tragico epilogo della breve vita di Giovanni Ortoleva e dei suoi compagni di sventura, è l’evento storico che da quasi ottant’anni unisce le due Comunità.

La presentazione avrà luogo alla presenza delle delegazioni dei due comuni, i rappresentanti dell’Anpi provinciale, degli enti e delle associazioni locali. Al termine della conferenza stampa seguirà la visita al Museo e l’architetto Mauro Vercellotti illustrerà la sala dedicata al 9 marzo 1945. La giornata si concluderà alle 21 con il concerto della Banda Musicale di Salussola. Il giorno seguente, domenica 26 settembre, avverrà la riapertura delle attività del Museo laboratorio dell’Oro e della Pietra per l’autunno 2021. In quell’occasione, in Piazza Belvedere sarà presentata un’iniziativa legata all’arte, alla creatività, alla musica e alla promozione territoriale, intitolata “L’Arte del Fare”. Parteciperanno gli artisti di “Onde d’Arte” a cura di Daniele Albarello; verranno messi in esposizione alcuni disegni di alunni delle scuole d’infanzia e primarie. I visitatori potranno accostarsi liberamente agli artisti all’opera e sperimentare, sotto la loro guida, le attività laboratoriali: ceramica, erbario e acquerello.

L’Anffas parteciperà con il proprio progetto “Digital Agility”. Con tale evento, Salussola intende riaprirsi al pubblico e, soprattutto, accogliere turisti e visitatori dopo il lungo periodo di stop forzato dovuto alla pandemia, motivo per cui durante la giornata sarà anche possibile visitare, nel rispetto dei protocolli di sicurezza, il Museo dell’Oro e della Pietra, la Chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta con le opere d’arte recentemente restaurate, il caratteristico borgo storico, il parco del castello, conoscere e degustare raffinati prodotti enogastronomici del territorio. L’intensa giornata si concluderà con il concerto di repertorio classico per fisarmonica di Ennio Cinguino, che avrà inizio alle 15.30.