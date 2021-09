Insoliti Raduni alla terza edizione, nuovo successo per il meeting culturale e motoristico biellese FOTO

Nuovo successo per Insoliti Raduni “Il Respiro della Grotta”, meeting culturale e motoristico non competitivo, organizzato dalla Associazione Culturale Biellese DFEvenT. L’evento si è svolto sabato 18 settembre, tra la bellezza della Valle d’Aosta, il Piemonte e il Canavese, con la partecipazione di supercar e autostoriche. Grazie alla splendida giornata di sole gli equipaggi provenienti dalla Toscana, Lombardia, Piemonte, Lazio e dalla Francia hanno potuto trascorrere in serenità un fine settimana a passeggio tra monumenti storici e con l’eccellenza della enogastronomia del territorio.

L’evento ha avuto inizio con la visita esclusiva al Forte di Bard e al suo Borgo storico, nel pomeriggio dopo un passaggio per una breve visita a Pont Saint Martin e i saluti e ringraziamenti al Sindaco Marco Sucquet per la calorosa accoglienza, il corteo di auto si è trasferito nel canavese per la visita alla “montagna che respira”, alla scoperta di misteriose e mimetizzate naturali fenditure millenarie sulla Via Francigena, nate tra le rocce dovute allo scioglimento del ghiacciaio. Ad attendere gli equipaggi erano presenti il Sindaco di Borgofranco d’Ivrea Fausto Francisca con l’Assessore Gabriella Gedda e Dario Omenetto per la guida ai Balmetti.

”Sono molto felice del successo ottenuto anche in questa occasione, perché le ore dedicate alla ricerca finalizzata alla realizzazione di un evento e alla promozione del territorio sono molte, e i sorrisi appagati di chi vi partecipa, regalano nuova energia per andare avanti, nonostante tutte le difficoltà -racconta Daniela Fresc- Sono trascorsi quasi dieci anni dal primo evento culturale lanciato con lo scopo di condividere le numerose passioni a bordo di auto cariche di belle storie da raccontare. Storie emozionanti come quella dell’amico biellese Mario Matarrese e della moglie Dina, che ha arricchito la nostra giornata con i suoi ricordi di giovane militare in leva al Forte di Bard, più di 40 anni fa e ritornato per la prima volta sul luogo in occasione dell’evento".

Ogni progetto parte da un disegno e dal desiderio di lasciare una traccia, un ricordo. Per questa edizione, l’artista Max Robino, designer italiano in continua crescita ed evoluzione che vive e lavora tra Milano e Mosca, ha disegnato tre opere dedicate al mondo dell’automobile che sono state assegnate come premio di partecipazione. Tra i premi anche il voucher offerto da AD GALLIAS HOTEL di Bard. Tra le auto iscritte anche la elegantissima Gran Cabrio Maserati e la mitica muscle car americana Ford Mustang, in rappresentanza del Club MCM Mustang Club Monaco con Stefano Biasillo, presidente e fondatore del Club che ha partecipato all’evento con la Mustang 55 edizione limitata, nata in occasione dei 55 anni della casa americana e Leo Carasso, vicepresidente alla guida di una Mustang 40 V6.