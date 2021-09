Ford Mustang Mach-E, la nuova generazione a emissioni zero che anticipa il futuro VIDEO

Mustang Mach-E è il primo veicolo Ford completamente elettrico a zero emissioni, è disponibile a Gaglianico presso la concessionaria Nuova Assauto. Scoprila nel video con Riccardo Valle, automotive digital manager per il gruppo Nuova Assauto, che ce la racconterà nel dettaglio. Per chi desidera un'auto elettrica offre tutta la libertà, le prestazioni e il carattere iconico dell'auto sportiva più venduta al mondo. Grazie al motore alimentato a batteria, reattivo ed efficiente, disponibile in versione con trazione posteriore e con trazione integrale, passa da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi. La possibilità di scegliere tra la batteria standard o extended range elimina la preoccupazione sull’autonomia, che può arrivare fino a 610 km di autonomia tra una ricarica completa e l’altra, a favore della massima tranquillità.

Mustang Mach-E apre, inoltre, nuovi orizzonti grazie all'eccezionale comfort e alla più sofisticata tecnologia di assistenza alla guida mai offerta da Ford. Il sistema SYNC di nuova generazione con intelligenza artificiale apprende dai comportamenti del conducente per offrire raccomandazioni che fanno risparmiare tempo. Phone-As-A-Key consente, tramite smartphone, di aprire l'auto senza utilizzare la chiave. Intelligent Range calcola precisamente l'autonomia residua utilizzando la connettività cloud. Inoltre, le nuove tecnologie Ford di guida assistita, parcheggio e prevenzione degli incidenti offrono un'esperienza di guida intuitiva e a prova di stress. Ogni Mustang Mach E presenta tre modalità di guida - Whisper, Active e Untamed - per adattare la dinamica e le esperienze sensoriali allo stato d'animo del conducente. Questo SUV a cinque posti con profilo tipicamente coupé migliora, inoltre, le sue funzionalità nel tempo grazie agli aggiornamenti Over-the-Air. "La Mustang Mach-E è uno dei veicoli più emozionanti che Ford abbia mai realizzato", ha affermato Roelant de Waard, vice president, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe. "Quest'auto completamente elettrica è unica nel suo genere, pur rimanendo inconfondibilmente una Mustang e viene offerta ai clienti europei nel momento più opportuno”.

Fedele a se stessa ma innovativa

Dall'esterno, si riconosce immediatamente che Mustang Mach-E è una Mustang grazie ai suoi elementi caratteristici come il lungo e potente cofano, i fianchi scolpiti, i fari aggressivi e i fanali di coda a tre barre. All'interno, gli ingegneri e i designer di Ford hanno creato un veicolo che non solo è fedele a Mustang, ma massimizza anche lo spazio dell'abitacolo per cinque passeggeri e bagagli, grazie alla nuova architettura completamente elettrica di Ford che colloca le batterie all'interno del sottoscocca. Il vano di carico dietro i sedili posteriori, pari a 402 litri, e quello dietro i sedili anteriori, pari a 1.420 litri, sono integrati da un vano portabagagli anteriore, grazie all'assenza di un motore a combustione sotto il cofano. Questo vano da 81 litri è, inoltre, lavabile e dispone di un tappo dal quale far defluire l’acqua, il che lo rende perfetto per riporre indumenti sportivi bagnati o fangosi, scarponi da trekking o attrezzatura da spiaggia.

Nell'abitacolo Mustang Mach-E presenta un connubio di design elegante e moderno unito a una funzionalità intelligente. Il B&O Sound System di altissima qualità include altoparlanti integrati nella parte anteriore, che fluttuano sopra le prese dell'aria come un sound bar, caratteristica che si è già aggiudicata un iF DESIGN AWARD 2020. Il tetto panoramico fisso in vetro è altamente innovativo: uno speciale rivestimento in vetro con protezione a infrarossi contribuisce a mantenere una temperatura più fresca d'estate e più calda d'inverno. Inoltre, uno strato interno al vetro protegge dai raggi ultravioletti. Per consentire ai clienti di sentirla propria fin dal primo momento, Mustang Mach-E può essere pre-configurata prima della consegna utilizzando la nuova funzione Remote Vehicle Setup. Basta creare un profilo personalizzato in cui salvare le impostazioni preferite e i luoghi più frequentati, come la sede di lavoro o un supermercato, e per la massima tranquillità anche le stazioni di ricarica nelle vicinanze.

La configurazione può essere effettuata online o utilizzando l'app FordPass per personalizzare le impostazioni del veicolo, come gli orari di partenza giornalieri, le impostazioni preferite per il comfort dell'abitacolo e i livelli di carica della batteria. Anche le modalità di guida possono essere personalizzate. Il profilo di personalizzazione viene memorizzato nel cloud così, al momento del ritiro delle chiavi, il proprietario potrà collegare per la prima volta il suo smartphone a Mustang Mach-E e tutte le impostazioni verranno caricate sul veicolo, evitando in tal modo la frustrazione derivante dalla prima configurazione e permettendogli di salire e partire. Inoltre, prossimi aggiornamenti Over-The-Air consentiranno di preimpostare anche le stazioni radio preferite prima della consegna. "Il concetto di un prodotto adatto a tutti non soddisfa più", ha affermato de Waard. "I consumatori desiderano prodotti, servizi ed esperienze espressamente adattati alle loro esigenze e per questo Ford consente di personalizzare Mustang Mach-E prima della consegna. Non ci saranno mai, quindi, due Mustang Mach-E perfettamente identiche”.

Gli aggiornamenti Over-The-Air, poi, migliorano continuamente l'auto nel tempo senza la necessità di uscire di casa o attendere lunghi aggiornamenti del software. Molti possono essere completati in meno di due minuti e alcune installazioni sono invisibili ai clienti, che possono scegliere un orario in cui l'auto parcheggiata viene aggiornata, a esempio nel cuore della notte. Quasi tutti i moduli del computer di Mustang Mach-E possono essere aggiornati in modalità wireless, il che significa che Ford può migliorare le prestazioni e fornire funzionalità nuove non esistenti al momento della consegna. Vorresti provarla con una prova su strada personalizzata? La nuova Mustang Mach-E ti aspetta a Gaglianico presso lo show-room Nuova Assauto per farti vivere un’esperienza elettrizzante che difficilmente dimenticherai. Prenota il tuo test drive (clicca qui).