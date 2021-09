A Biella si benedice il gagliardetto del Vespa Club per i suoi 70 anni (foto Studio Fighera per newsbiella.it)

Proseguono gli appuntamenti in città per i 70 anni del Vespa Club Biella. Nel primo pomeriggio di oggi, 25 settembre, è stato inaugurato e benedetto il gagliardetto del club. L’originale, andato perso negli anni passati, era stato inaugurato il 23 settembre del 1951.

Il direttivo del Vespa Club Biella ha così deciso di ricostruirlo e di effettuare una rievocazione storica dell’evento. 30 vespe si sono date appuntamento in piazza Gaudenzio Sella per sfilare fino in piazza Duomo. Le prime file sono state riservate ai modelli d’epoca. A impartire la santa benedizione il vicario generale della Diocesi di Biella, don Paolo Boffa Sandalina.