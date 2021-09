I Rotary Club uniti contro il diabete

«Ho parole speciali per descrivere le mie emozioni, parole magiche per esprimere la mia felicità. Ci sono parole cupe, per esprimere le mie fragilità. Poi… ci sono parole difficili da pronunciare. Diabete è una di queste». Così inizia una nota pubblicità progresso per descrivere il Diabete. Una malattia che secondo i dati Istat conta più di 3 milioni e mezzo di persone nel nostro Paese, con una crescita del 60% dal 2000 al 2019. In questo periodo i diabetici sono passati dal 3,8% della popolazione al 5,8%. Una tendenza che trova riscontro a livello europeo. Tra il 2008 e il 2014 il numero di cittadini europei con diabete è cresciuto di 4,6 milioni, ovvero del 28% in sei anni1 . Martedì 14 settembre alla presenza del Governatore Rotary, tredici presidenti di club Rotary delle province di Novara, Biella, Vercelli, Torino e l’intero Distretto Rotaract Piemonte e Valle d’Aosta hanno presentato il Service Prevenzione Diabete per l’anno Rotariano 21/22. La concretizzazione di tale progetto è stata resa possibile grazie alla sinergia dei club coinvolti e alla collaborazione scientifica dei dipartimenti di scienze della salute, di medicina traslazionale dell’Università Piemonte Orientale, gli ordini dei medici, gli ordini e le associazioni dei farmacisti, l’associazione Nazionale dei Diabetici e l’Università della Terza Età di Borgomanero. L’attività, incentrata sulla sensibilizzazione e Prevenzione del Diabete verrà sviluppata in quattro fasi:

1 - donazione di 30 poltrone da posizionare nei reparti e ambulatori di diabetologia dei territori coinvolti e donazione di attrezzature per la realizzazione di una Biobanca presso l’Università di Novara;

2 - organizzazione di 4 giornate di screening in ognuno dei territori coinvolti con raccolta dati che verranno elaborati della commissione scientifica costituita da illustri professionisti e docenti universitari. Al termine verrà realizzata una pubblicazione scientifica che verrà illustrata nella terza fase del progetto e saranno pubblicate in 250 copie da donare ai medici e farmacisti partecipanti al convegno;

1 Il quadro è tracciato nell’Italian Diabetes Barometer Report, realizzato da Italian Barometer Diabetes Observatory (IBDO) Foundation, in collaborazione con Istat e Coresearch.

3 - organizzazione di un convegno medico accreditato (con crediti formativi) per medici e farmacisti e chiusura progetto.

4 - realizzazione di un libro di ricette a basso impatto glicemico, arricchito da tre menu proposto da tre chef stellati: Marco Sacco del Piccolo Lago di Verbania (due stelle Michelin), Massimiliano Celeste del Pottale di Verbania (una stella Michelin) e il giovane Andrea Monesi4 Locanda Orta di Orta San Giulio (una stella Michelin) Un progetto così articolato e di così ampio respiro, costituisce un importante servizio a favore della popolazione del nostro territorio.