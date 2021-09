Mongrando, il Comune dice addio ai contanti

Addio contanti a Mongrando. A partire dal 1° ottobre 2021, il pagamento dei servizi erogato dall’Ufficio Demografico avverrà esclusivamente tramite il sistema pagoPA, compreso il pagamento delle Carte di Identità Elettroniche e dei servizi cimiteriali.

Come effettuare i pagamenti con pagoPA? Accedendo con PC, Tablet, Smartphone puoi scegliere di pagare subito online con Satispay, carta di credito, addebito in conto (o con altri metodi di pagamento) oppure di eseguire il versamento presso le tabaccherie, sportelli bancari autorizzati, uffici postali o altri prestatori di servizi di pagamento (PSP), scaricando il documento di pagamento predisposto dal sistema, che riporta QR-Code e Bollettino Postale PA. Puoi effettuare i pagamenti: tramite la banca (utilizzando l’home banking, recandoti in agenzia o allo sportello bancomat); l’Ufficio Postale, Satispay e nei punti vendita SISAL, Lottomatica, i supermercati e gli esercizi aderenti al circuito.