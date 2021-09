I Carabinieri reclutano 24 atleti per il Centro Sportivo dell'Arma

I Carabinieri reclutano 24 atleti per il Centro Sportivo - Foto archivio newsbiella.it

L'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per titoli finalizzato al reclutamento di 24 carabinieri in ferma quadriennale per il Centro Sportivo dell'Arma, riservato ad atleti di interesse nazionale riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle Federazioni Sportive Nazionali affiliate al CONI, che praticano judo, lotta karate e arti marziali; taekwondo; atletica leggera; nuoto; triathlon; scherma; canottaggio.

Il bando, pubblicato sul sito dell'Arma al link www.carabinieri.it/concorsi/area-concorsi indica requisiti di partecipazione, svolgimento e commissioni del concorso, accertamento di requisiti psico-fisici ed attitudinali, valutazione dei titoli, ammissione ed evetunali esclusioni dal corso riservato ai vincitori, modalità e domanda di partecipazione, che deve essere presentata entro il 18 ottobre.