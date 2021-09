Giornata del riuso a Candelo

Per ridurre i rifiuti e incentivare riciclo e corretto smaltimento degli ingombranti, il comune di Candelo in collaborazione con Seab per il 25 settembre ha organizzato “La Giornata del Riuso” o come detto in piemontese “Al Dì Dla Rumenta”.

Dalle 8 alle 10 i cittadini residenti potranno conferire il materiale di cui ci si intende liberare in piazza Marinai d’Italia. Dalle 10 alle 12 chiunque potrà prelevare ciò che trova interessante. Al termine Seab si occuperà dello sgombero procedendo all’opportuno riciclaggio.