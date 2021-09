A Valdilana arriva il dopo scuola con tante novità per gli allievi e le famiglie

Quest'anno l'amministrazione comunale di Valdilana ha deciso di investire in modo significativo sui servizi per i bambini e i ragazzi. In particolare ha voluto offrire alle famiglie un servizio di prolungamento dell'orario pomeridiano presso le Scuole dell'Infanzia e Primaria di Ronco, Soprana e di Vallemosso con alcune novità: in primis, il servizio prosegue fino alle 18/18.15 su richiesta delle famiglie.

Inoltre, le attività di post scuola prevedono una proposta di grande qualità: un percorso di formazione comune del personale educativo e degli insegnanti, grazie al contributo dei formatori di Biella Cresce, associazione prima in Italia a diffondere su ampia scala le più aggiornate conoscenze scientifiche sull'apprendimento. “Collaborare con il comune di Valdilana, l'Istituto Comprensivo e Oltreilgiardino - dice Rodolfo Cavaliere cofondatore di Biella cresce - per realizzare un post scuola innovativo applicando le migliori conoscenze in neuroscienze e psicologia cognitiva è una sfida che ci esalta per l'impatto che potrà avere sulla vita di bambini, famiglie, educatori ed insegnanti. Lavorare insieme, con il supporto di Università di Padova e dell'equipe di Let Grow di Peter Gray, è un'occasione per crescere come gruppo e come territorio. Siamo grati ed entusiasti di iniziare il 21 settembre con una plenaria con tanti insegnanti ed educatori, il giusto primo passo verso un obiettivo comune. Oltreilgiardino Onlus, che gestisce i servizi, ha accolto con grande entusiasmo questa richiesta: da sempre offre servizi con una forte valenza educativa anche nei servizi scolastici quali il post-scuola. Il desiderio dell'amministrazione comunale e dell'Istituto Comprensivo di Trivero-Pettinengo ci ha permesso di progettare tutti insieme un percorso formativo sullo sviluppo precoce e giocoso delle abilità logico-matematiche e di sviluppo motorio: i formatori di Biella Cresce Associazione Culturale aiuteranno i nostri Educatori ad apprendere nuove modalità di gioco e di attività per poter permettere a bambini e ragazzi di sviluppare abilità e competenze, scherzando, giocando, ridendo e divertendosi!".

"Siamo felici di ritornare in mezzo ai bambini: sono stati così penalizzati in questo anno e mezzo.. non c'è modo migliore di ritornare con tante idee ed attività, voglia di movimento, di aria pulita, di leggerezza e di speranza!", dicono Cecilia, Francesca, Giada, Luca e Martina, coordinati dalla preziosa Ilaria. Anche il dirigente scolastico Riccardo Ongaretto è molto soddisfatto:” Il dopo scuola non è solo un servizio per tenere occupati i bambini mentre i genitori sono ancora al lavoro. È un'occasione per mettere la scuola, una volta di più, al servizio della comunità mantenendo il focus sull'educazione dei piccoli. Da oggi non ci limitiamo a sorvegliarli o a far fare loro i compiti, ci impegniamo a offrire un'esperienza educativa di qualità, condivisa con le maestre e quindi con una ricaduta anche sulla quotidiana vita scolastica”.

“Questa esperienza - secondo il sindaco Mario Carli e l’assessore Elisabetta Prederigo - punta a favorire una maggiore collaborazione tra i servizi comunali e il tempo scuola per offrire alle famiglie un progetto educativo completo, organico e coerente. Il coinvolgimento di tutti gli attori della comunità educante, ognuno con le proprie risorse e competenze, ci permetterà di costruire una proposta educativa e didattica al servizio del territorio e in particolare dei cittadini più giovani".