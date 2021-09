A Biella il primo corso sul primo soccorso cinofilo FOTO

Domenica scorsa, presso l'allevamento Von Mars Italy, si è svolto, per la prima volta nella realtà biellese, un corso sul “primo soccorso cinofilo “.

“Il nostro allevamento ha dato la possibilità, ai partecipanti di apprendere, conoscere ed ottenere tutti i requisiti necessari, per il pronto intervento dei loro amici a quattro zampe e non solo – spiegano il titolare Fortunato Cincotta assieme al figlio Simone - Gli argomenti trattati sono stati molteplici, dalla rianimazione cardiopolmonare (effettuando il massaggio cardiaco sul manichino) alla disostruzione delle vie aeree”.

A fine corso è stato rilasciato a tutti i partecipanti un diploma e un brevetto riconosciuto a livello nazionale. Il corso nasce per rispondere alle esigenze dei proprietari dei nostri amici a 4 zampe, il medico veterinario è agevolato nel suo lavoro se può contare sulla collaborazione di tutti. I primi ad accorgersi dei problemi di un cane sono sempre i proprietari, sono loro a doverli mettere in sicurezza, aiutarli e cercare di non peggiorare le cose in attesa dell’arrivo del medico veterinario.

Un intervento impulsivo e istintivo, dettato spesso dall’amore e dall’attaccamento per i nostri amici animali, può essere pericoloso e a volte purtroppo anche letale. L’obiettivo principale di questo corso è quello di riuscire a fornire consigli utili per alleviare le sofferenze dei cani attraverso alcuni semplici interventi da effettuare ancora prima di arrivare dal veterinario.

“È importante precisare – sottolineano - che questo corso non ha la presunzione di sostituirsi alle competenze mediche necessarie per curare un cane ma vuole essere un aiuto importante per migliorare la collaborazione tra proprietario e veterinario nei momenti di emergenza”.