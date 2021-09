Triathlon, Coppa delle Regioni a Sanremo: c'è anche l'Ironbiella

A Sanremo è tornato l’attesissimo appuntamento delle Coppa delle Regioni che ha visto impegnate le rappresentative territoriali nelle categorie Junior, Youth e Ragazzi nella formula mixed relay per 200m di nuoto, 4 km di ciclismo e 1 km di corsa. Un fine settimana davvero entusiasmante questo che si è appena concluso a Sanremo. Sono stati impegnati un migliaio di atleti giovani da tutta Italia per le prove di coppa Italia, i tricolori crono e la coppa delle regioni.

Sabato intenso che ha visto i ragazzi gareggiare in una formula davvero particolare con la cronometro al mattino e la crono a squadre il pomeriggio. Questo format esalta la magia del triathlon che riesce di colpo a trasformarsi da sport individuale a sport di squadra. Infine la festa della coppa delle regioni in cui tutti i territori d'Italia si sono sfidati presentando staffette nelle tre categorie Junior, Youth e Ragazzi. Due giorni davvero intensi che hanno esaltato l'ottimo lavoro delle Regioni in un'ottica di lavoro di squadra che sta facendo crescere il nostro movimento.

Spiega Alberto Angelino, dirigente federale Fitri Piemonte: “Proprio la squadra ed il gruppo sono i principali aspetti sul quale la federazione regionale sta lavorando da diversi mesi e riuscire a schierare ben 8 formazioni ai blocchi di partenza testimonia che la condivisione dei programmi con le società sul territorio sta portando buoni risultati. A livello societario ( Ironbiella ) i nostri ragazzi hanno colto la convocazione con grande soddisfazione, per loro è sempre stato motivo d’orgoglio rappresentare la regione Piemonte. Si tratta di Vittorio Riva Cat. Ragazzi, Marta Angelino Cat. Youth A e Gregorio Simoncelli Cat. Youth B”.