Tor 330, l’eccezionale prima prova di Stefano Pezzuolo

La prima volta non si scorda mai, soprattutto se è stato un grande successo. È questa la storia che Stefano Pezzuolo ha vissuto al suo primo Tor des Géants, la competizione podistica per eccellenza su un percorso di 330 chilometri tra le montagne della Valle D’Aosta. L’atleta ha concluso con un tempo di 132 ore e 42 minuti.

Il maggior contributo a questo risultato è stato apportato dalla sua preparazione, incominciata un anno fa e supportata da due professionisti del settore: “Sono stato allenato dal gruppo TRM (Trail, running and movement) di Milano – racconta Stefano – alternando, una volta al mese, un percorso di circa 60-70 chilometri con i ‘Tripli’, tracciati più impegnativi che occupano tre giornate e sono divisi a blocchi, per un totale di circa 100-150 chilometri”.

Forte del lavoro svolto, Stefano è giunto alla sua prima prova con la consapevolezza di potercela fare, e così è stato: “A livello mentale sapevo che sarei andato bene e non ero spaventato dalla lunghezza della gara, mi preoccupavano di più le tante notti da passare fuori e la durata in termini di ore che avrebbe inciso sulla resistenza mentale”. Infatti, il tratto finale ha impegnato il corridore a 360 gradi: “Ho dovuto stringere i denti nella discesa tra il rifugio Bertone e Courmayeur, sapevo che ero arrivato alla fine ma non vedevo il traguardo comparire all’orizzonte”.

Come descrivere il Tor des Géants è sicuramente un dilemma che molti osservatori si pongono ma, per chi l’ha vissuto in prima persona, il dubbio non esiste e la domanda risulta superflua: “È un esperienza difficile da raccontare – conclude Stefano – perché chiama in gioco tutte le tue emozioni e regala dei momenti unici. Ho incontrato molte persone speciali, in particolar modo i volontari che erano sempre pronti a darci una mano, senza di loro non sarebbe stato possibile arrivare fino in fondo”.