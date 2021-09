Crisi Palazzo Oropa, Gallello e Neggia: "Ci adeguiamo alla formula a nove, ma non la condividiamo"

Facendo seguito alle cronache politiche degli ultimi tempi e in previsione dell'imminente Consiglio Comunale di martedì 28 settembre, gli scriventi Domenico Gallello e Corrado Neggia (Lista Civica Corradino Sindaco) desiderano intervenire nel dibattito.

<Sintetizzando ai minimi termini, ferma restando l'indiscutibile volontà di continuare ad appoggiare il Sindaco Claudio Corradino, supportando ogni fase dell'attività istituzionale, al tempo stesso esprimiamo perplessità sulla decisione, ormai incanalata in termini di esecutività, di implementare la Giunta di due unità. Interpellati relativamente a tale opportunità, dopo un'attenta valutazione avevamo espresso diverso parere, manifestando la volontà di non cambiare assetto, fornendo al tempo stesso massima elasticità nella composizione della nuova squadra di Giunta. Pertanto ci adeguiamo alla formula a nove componenti, ma non la condividiamo>.