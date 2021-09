Crisi Palazzo Oropa: certa giunta a otto con Mello, in forse Ramella e non rientra Zappalà

Era il 26 luglio, quando il Segretario Provinciale di Fratelli d'Italia Cristiano Franceschini aveva comunicato il ritiro di Fratelli d’Italia dalla Giunta di Biella dell’Assessore Davide Zappalà. E a distanza di 2 mesi la soluzione sembra essere davvero vicina, ma non contempla il ritorno dell'ex assessore ai Lavori Pubblici.

A rendere nota la nuova composizione dell'esecutivo è lo stesso sindaco Claudio Corradino: <E' certo l'ingresso di Gabriele Mello Rella, ex assessore al Bilancio con l'amministrazione Gentile. Mentre lunedì scioglieremo la riserva su Claudia Ramella, ex presidente del tribunale>. Il primo cittadino puntualizza anche che il suo ruolo resterà comunque centrale. <Non è vero che Mello sarà un super assessore come sostiene qualcuno. Lo ringrazio perché sicuramente la sua esperienza sarà importante per noi e avrà comunque un ruolo fondamentale per portare avanti la nostra visione sulla città. Claudia porterà un punto di vista nuovo ed entrambi saranno dunque due importanti nuovi tasselli. Ma a guidare la città sarò io come sindaco>.

Un ringraziamento particolare Claudio Corradino lo fa al suo partito, al suo segretario Michele Mosca, a Roberto Pella, come anche all'onorevole Andrea Delmastro. <Il mio partito in tutto questo periodo mi ha sostenuto - conclude il sindaco - come pure Mosca. Delmastro si è speso per concludere la vicenda in modo che vada bene per tutti e Pella ha ricordato la centralità del ruolo di sindaco e ha avvicinato i nostro ruoli come vicepresidente vicario Anci e io come vicepresidente Anci Piemonte>.