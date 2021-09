Abiti da cerimonia: i consigli per la scelta del modello giusto

Decidere cosa indossare a un evento speciale, che si tratti di un matrimonio, di una festa di laurea o di un battesimo, non è sempre un compito facile. Una volta ricevuto l’invito, si comincia subito a pensare al look per la giornata: ma come si scelgono gli abiti da cerimonia più adatti per l’occasione?

Se vi siete ritrovate spesso a pensare “E adesso cosa mi metto?”, non siete le sole. Ecco perché abbiamo chiesto consiglio a chi da anni si occupa proprio di vestire le invitate: Sposae è un brand italiano che non solo pensa a spose, sposi e abiti damigelle, ma anche a chi sta cercando un outfit speciale, che non passi inosservato.

In questa guida completa agli abiti da cerimonia, troverete i suggerimenti degli stylist di Sposae su come scegliere esattamente cosa indossare, in base al dress code o alla stagione. Una volta deciso, potrete iniziare ad accessoriare la vostra mise: sia che l’invito vi porti in una maestosa villa d’epoca oppure in un agriturismo in campagna, non avrete più dubbi.

Per la scelta dell’abito da cerimonia partite dall’orario e dalla stagione dell’evento

Se nell’invito non c’è un dress code suggerito, fate riferimento all’ora e alla data, ottimi indicatori per sapere quali abiti da cerimonia acquistare. Per quanto riguarda l’orario, vige una regola standard: la mattina è più rilassata, mentre la sera è più elegante.

Ecco invece una panoramica su cosa indossare in base alla stagione:

· Primavera: via libera ai colori pastello e alle stampe floreali, ottime scelte per gli abiti da cerimonia primaverili. Prendete in considerazione le temperature molto variabili e abbinate delle giacche e degli spolverini. L’idea in più? Un tubino in pizzo, sempre chic.

· Estate: viste le temperature calde (spesso torride), cercate tessuti traspiranti come chiffon, cotone e lino per rimanere al fresco. Per una cerimonia mattutina, sì ai vestiti midi, mentre per la sera osate con abiti lunghi senza spalline, con collo all’americana o mezze maniche. Se c’è un rito religioso, non dimenticate una stola o una mantellina.

· Autunno: è il periodo dell’anno perfetto per indossare le tonalità brillanti ispirate ai colori della natura che si rinnova. Lasciatevi conquistare da jumpsuit, tailleur con pantaloni e abiti da cocktail lunghi sotto al ginocchio, sempre accompagnati da uno strato extra per ripararvi dal freddo. I colori più belli? Bordeaux, verde bosco e arancione.

· Inverno: gli eventi dei mesi freddi tendono a essere più formali, anche per quanto riguarda gli abiti da cerimonia. Scegliete modelli lunghi in pizzo con maniche, super raffinati in blu e altre tonalità scure e intense, oppure un tailleur da donna in stile smoking. Non dimenticate le sfumature metalliche, come argento e oro, due veri classici di stagione.

Anche il tipo di location conta…

Oltre alla data e all’orario, la location indicata nell’invito può offrire ulteriori indizi sugli abiti da cerimonia più indicati. Se si tratta di un luogo di fede, non dimenticate di coprire le spalle e di mantenere una lunghezza almeno sotto il ginocchio. Per quanto riguarda la festa, valutate la praticità: i luoghi molto ricercati, come le ville antiche e i castelli, richiedono un grado più alto di formalità: in queste occasioni, l’abito lungo è d’obbligo. Se invece si tratta di un party all’aria aperta su una spiaggia o in un parco, sentitevi più libere di osare con vestiti corti, svolazzanti e sbarazzini. Fate qualche ricerca sul luogo prima della data in modo da sapere cosa aspettarvi: le foto sul sito web della location o sulle pagine dei social media vi aiuteranno a capire quali abiti da cerimonia saranno più appropriati.

Non dimenticate la praticità

Secondo gli stylist di Sposae, un dettaglio che viene spesso trascurato quando si scelgono gli abiti da cerimonia è la praticità. Se non siete abituate a indossare modelli molto lunghi, optate per i tagli midi oppure le jumpsuit. Lo stesso discorso vale anche se siete state invitate a una festa in cui è previsto un momento per ballare: oltre a un paio di scarpe di scorta per scatenarvi, optate per un abito da cerimonia con silhouette fluida che vi lasci libere di muovervi e divertirvi. Dimenticate il detto “per comparire bisogna soffrire”: a volte basta semplicemente sentirsi bene e a proprio agio per essere belle ed eleganti.