Fondazione Fila e Casa Zegna aperte nel fine settimana

Ogni anno 20 milioni di persone, grazie alle Giornate Europee del Patrimonio, hanno l’opportunità di visitare migliaia di monumenti e siti (alcuni dei quali di solito chiusi al pubblico), una finestra unica e irripetibile per conoscere il proprio patrimonio culturale comune e partecipare attivamente alla sua salvaguardia per le generazioni presenti e future. L’Italia è uno dei 50 Paesi aderenti alla Convenzione Culturale Europea che ogni anno nel mese di settembre organizzano la manifestazione, lanciata nel 1985 dal Consiglio d’Europa.

E proprio in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, domani 25 settembre, Casa Zegna ospiterà la seconda tappa del progetto Over Time dell’artista Laura Pugno, vincitore della IX edizione di Italian Council (2020), programma di promozione internazionale dell’arte italiana della Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura. Per info: casazegna@zegna.com,

mentre domenica 26 settembre - Fondazione FILA Museum sarà aperta al pubblico, previa prenotazione a info_fondazione@fila.com