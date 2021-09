ContemporaneA, a Palazzo Ferrero tre giorni dedicati alle parole e storie di donne

Dal 24 al 26 settembre Biella ospiterà la seconda edizione del festival ContemporaneA. Parole e storie di donne, un progetto che fin dalla sua nascita si è presentato con una doppia anima, online e analogica, e un solo obiettivo: quello di essere uno spazio per tutte le donne (e non solo) dove confrontarsi, sognare e progettare, dove ascoltare gli interventi di scrittrici, artiste, imprenditrici.

Questo fine settimana Palazzo Ferrero diventerà il punto di riferimento per una serie di incontri dedicati ai temi più vari, dalla letteratura all'arte, dall'ambiente allo spettacolo e allo sport: “L’idea nasce a fine 2019 – racconta la co-curatrice Barbara Masoni – ma la pandemia ci ha impedito di partire subito con eventi dal vivo”. Passa così un anno e finalmente il festival prende il volo, realizzando la sua prima edizione nell’ottobre 2020: “Il nostro intento è quello di ampliare il concetto portato in mostra da Irene Finiguerra – prosegue Barbara – che aveva già organizzato un’esposizione dedicata esclusivamente ad artiste”. La mostra di Irene, co-fondatrice del festival insieme a Barbara, portava già il nome ‘ContemporaneA’ ed ora è diventata l'embrione di un universo in espansione: “Vogliamo portare la voce e la testimonianza di donne che lavorano e agiscono in vari ambiti, a 360 gradi. Gli incontri in programma tratteranno anche argomenti come ambiente, gastronomia, sostenibilità, sport, spettacolo e molto altro. Perché le donne hanno sempre avuto un ruolo fondamentale nella società, ruolo a cui è sempre stato dato poco rilievo”.

Ma nei piani e nelle intenzioni di Barbara e Irene c’è anche il territorio, con tutte le sue bellezze e le sue particolarità: “Vogliamo creare una rete territoriale di collaborazione ed intesa. Abbiamo preso contatti con tre studenti della scuola Holden di Torino che sono venuti a visitare tre luoghi del biellese, la Valle Cervo, l’Oasi Zegna e il santuario di Oropa e hanno scritto dei testi che saranno presentati all'incontro delle ore 10:30 di domenica 26 settembre”.

L'obiettivo della collaborazione con il territorio si riflette anche nella scelta degli sponsor, scelta non casuale: “Oltre a Banca Patrimoni Sella, le altre quattro aziende che ci hanno dato una mano, come Lauretana, Mondoffice, La Fiorentina, Imbotex, sono tutte realtà che danno valore alle professioniste e siamo orgogliose di averle con noi”.

Il festival partirà venerdì 24 alle ore 21 al teatro sociale Villani con il reading tratto da ‘Musa e getta. Sedici scrittrici per sedici donne indimenticabili (ma a volte dimenticate)’ a cura di Arianna Ninchi e Silvia Siravo. Tra le 30 ospiti, alcuni dei nomi più significativi del panorama letterario (e non solo): Teresa Ciabatti, Valeria Parrella, Marta Barone, Eliana Liotta, Tiziana Ferrario e Petunia Ollister. L'ingresso agli eventi è gratuito su prenotazione.

Info e programma sul sito: https://www.contemporanea-festival.com/