Comunità Europea dello Sport 2023: la Commissione di Aces Europe è a Biella

La Commissione di Aces Europe è stata accolta questa mattina con un ricevimento ufficiale nella sala del consiglio di Palazzo Oropa. Al fianco del sindaco Claudio Corradino e del presidente del Comitato Esecutivo Edoardo Maiolatesi, erano presenti tutti i primi cittadini dei 29 comuni che hanno deciso di fare squadra e di candidarsi a Comunità Europea dello Sport per l’anno 2023 con il titolo “Terra della lana”. Gli amministratori hanno consegnato ai commissari il dossier ufficiale di candidatura. Tutti i sindaci si sono poi riuniti in piazza del Battistero per la foto che apre ufficialmente la corsa per la conquista del titolo.

La commissione si è poi subito messa in viaggio per il lungo tour che in tre giorni la porterà a visitare l’impiantistica sportiva e le eccellenze del territorio coinvolto. Tra i momenti clou: oggi alle 18,30 incontro con gli imprenditori invitati dalle associazioni di categoria a Città Studi, stasera “Campioni sotto le Stelle” special edition al palasport di via Pajetta alla presenza di Andrea Lucchetta e Ciccio Graziani in collaborazione con Fondazione Fila Museum. Domenica mattina piazza Martiri si trasforma in una cittadella dello sport aperta a tutta la cittadinanza e con gli stand di promozione di tutti e 29 i comuni coinvolti, a seguire la conferenza stampa ufficiale al teatro Sociale Villani.

Queste le prime parole a Biella di Gian Francesco Lupattelli, presidente di Aces Europe: “Sono felice di questa candidatura, che fa seguito a quella del Piemonte a Regione Europea dello Sport. Il vostro è un bellissimo esempio di come dei piccoli comuni sanno fare squadra e che un territorio unito può pensare a una progettualità oltre che ai necessari rapporti di amicizia. Avete lavorato molto per arrivare pronti e siamo felici di essere a Biella”.

La commissione Aces in visita a Biella è così composta: Gian Francesco Lupattelli (presidente Aces Europe), Enrico Cimaschi (Consigliere Aces Italia), Valter Marin (Delegato Aces Italia per il Piemonte), Roberto Carta Fornon (Vice-delegato Aces per il Piemonte e delegato per la Valle d’Aosta), Simone Pintori (Commissario Aces Italia), Sabrina Gastaldi (rappresentante ANCI), Maurizio Nasi (Governatore Panathlon Area 3 Piemonte-Valle d’Aosta).