Cavaglià, via alla Festa Patronale di San Michele Arcangelo

“200 Anni di Armonie” è il titolo del concerto della Corale Concentus per il bicentenario dell'Organo Serassi che questa sera, venerdì 24 settembre, alle 21 presso la chiesa parrocchiale, aprirà la Festa Patronale di San Michele Arcangelo a Cavaglià.

“Nel 1820 - spiegano gli organizzatori – i nostri antenati iniziavano la costruzione di questo splendido strumento che molti ci invidiano e che abbiamo l'obbligo di conservare e tramandare alle prossime generazioni così come noi l'abbiamo ricevuto in dono dalle passate! L'organo è stato ristrutturato da Italo Marzi e figli nel 1999, e, dopo l'intervento di pulizia e accordatura dello scorso anno, vorremmo procedere alla pulizia della Cassa e della Balconata che rappresentano un altro bell'esempio di quanta attenzione anche in questo caso è stata posta per ornare la nostra stupenda chiesa. La BELLEZZA e' un bene fragile che richiede ogni nostra cura!”.

Stasera la Corale Concentus sarà accompagnata all'organo dal professor Luca Antoniotti, docente al Conservatorio di Como, Erika Patrucco alla tromba, e dal Canaja Brass Quintet agli ottoni. Un ensemble che eseguirà la Fanfara dell'Incoronazione della Madonna della Beata Vergine di Oropa di Curtaz, e brani di Dukas, Scarlatti, Gabrielli, Walther, Crespo, Charpentier.

“Potrete ammirare la grande perizia dell'organista e dei musicisti – presentano l'evento gli organizzatori - oltre ad altre belle immagini” . Il concerto, con ingresso gratuito, sarà infatti proiettato su un grande schermo.

Domenica 26 settembre un’altra importante ricorrenza. Il 20 settembre 1981 Don Adriano Bregolin prendeva servizio presso la parrocchia di San Michele Arcangelo. La comunità di Cavaglià festeggerà Don Adriano durante la Santa Messa delle 11, che sarà animata dalla Corale Concentus.

“Da 40 Don Adriano è con noi – dichiarano gli organizzatori – e vogliamo ricordare questo anniversario insieme. Tante cose sono cambiate dopo 40 anni, si è passati dalla giovinezza all’età matura ma non è cambiata la Meta. Le istituzioni, i gruppi e le associazioni del paese sono invitate a presenziare con il proprio simbolo di rappresentanza come vessilli, stendardi, gagliardetti”