Sistema manifatturiero: Biella rialza la testa

Nel trimestre aprile-giugno 2021 l’industria manifatturiera ha evidenziato una netta ripresa dei livelli di produzione e fatturato nei territori che costituiscono il quadrante piemontese, a fronte di una media regionale fortemente influenzata dal peso della realtà torinese e della crescita del settore dei mezzi di trasporto. Il dato del +34,3% della produzione industriale di Torino si riflette, infatti, sulla media regionale che si attesta al +25,1% rispetto al corrispondente periodo del 2020.

Per quanto riguarda le province di competenza della Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, i risultati positivi seguono immediatamente il dato torinese: Verbano Cusio Ossola e Novara si posizionano al secondo e terzo posto nella classifica decrescente delle variazioni provinciali relative alla produzione, mentre Vercelli e Biella occupano rispettivamente la quarta e quinta posizione, davanti a Cuneo, Alessandria ed Asti. Ottima, in particolare, la performance del VCO, che registra un +25,4% sul fronte della produzione e un +31,7% per quanto riguarda il fatturato, il migliore indicatore a livello piemontese. Bene anche la provincia di Novara, con un aumento del +21,8% della produzione industriale, il terzo miglior risultato in ambito regionale, e con una crescita del fatturato del +22,3%. La moda è il comparto manifatturiero che ha risentito maggiormente della recessione legata all’emergenza sanitaria, subendone gli strascichi anche nel corso del primo trimestre dell’anno. Finalmente in questo secondo trimestre il comparto rialza la testa, portando i livelli della produzione di Biella al +18,3%, con un +22,6% del fatturato. A chiudere la graduatoria di quadrante è la provincia di Vercelli, con un incremento della produzione pari al +14,7% e del +25,2% per il fatturato. Sotto il profilo settoriale l’intensità della ripresa varia sensibilmente a seconda dei diversi comparti di attività economica, con un rimbalzo più contenuto per l’industria alimentare, che meno aveva sofferto della recessione da pandemia. La 199a “Indagine congiunturale sull’industria manifatturiera” vede coinvolte complessivamente 747 imprese del quadrante, per un totale di 27.263 addetti e un fatturato superiore ai 7 miliardi di euro.

Per quanto riguarda Biella, nel secondo trimestre del 2021 il sistema manifatturiero biellese registra un deciso aumento globale della produzione industriale, con alcune differenziazioni tra i diversi comparti. Nel periodo aprile-giugno la variazione della produzione industriale rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente è stata pari al +18,3%, risultato al di sotto della media regionale (+25,1%), sostenuta dalla forte crescita di Torino, che vede Biella posizionarsi al quarto posto tra le province piemontesi. È la filatura a presentare il dato più confortante (+31,5%), mentre la tessitura esprime valori al di sotto della media (+8%), così come le altre industrie manifatturiere (+9,8%). Le altre industrie tessili, il finissaggio e la meccanica superano, invece, la quota del 20%. Per quanto riguarda le commesse, a livello generale risultano in deciso aumento sia gli ordinativi provenienti dal mercato interno (+22,3%) sia dal mercato estero (+23,2%). Analizzando la domanda dei diversi comparti di attività economica emergono dati eterogenei, con la meccanica che stenta sul fronte estero ed il finissaggio che, al contrario, vede gli ordinativi triplicati. Bene anche il fatturato, che aumenta sia a livello totale (22,6%) sia in riferimento alla sola componente estera (21%).