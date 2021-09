Le fibre di Filo: Bemberg e ROICA by Asahi Kasei

La 56a edizione di Filo dedica ampio spazio alle fibre. Un’attenzione particolare è riservata alle fibre man made di origine naturale e sintetiche, capaci di unire performance eccezionali a sostenibilità e tracciabilità. Tra i produttori di fibre che partecipano alla 56a edizione di Filo, spicca il gruppo Asahi Kasei, leader mondiale nel settore. A Filo Asahi Kasei porta due delle sue produzioni di punta.

La prima, Bembergtm, è una fibra ottenuta dalla trasformazione smart-tech di linter di cotone pre-consumo e convertita attraverso un processo a ciclo chiuso tracciabile e trasparente. La storia di Bemberg inizia con la fodera di abiti di alta qualità, ma oggi possiamo ritrovare questo materiale in moltissime altre applicazioni: moda couture, capispalla, underwear, biancheria da letto e abbigliamento sportivo, dove la sua mano unica e la sua qualità incredibile sono particolarmente apprezzate. La seconda fibra che Asahi Kasei propone a Filo è ROICAtm. Fibra stretch premium, ROICA ha saputo distinguersi nella moda, nell’intimo, nell’abbigliamento sportivo, nella calzetteria e nei tessuti grazie alla sua innovazione intelligente.

Alla 56a edizione di Filo Asahi Kasai non si limita a presentare materiali innovativi, ma è protagonista di tre “Dialoghi di Confronto” nella Networking Area del Salone. Nel primo (29 settembre ore 16), intitolato “Il viaggio di Bemberg by Asahi Kasei verso una moda contemporanea, premium e responsabile”, Ettore Pellegrini, Marketing & Sales Manager Asahi Kasei Fibers Italia, discute con Giusy Bettoni, CEO e fondatrice C.L.A.S.S, di temi fondamentali per il futuro del tessile. Nel secondo “Dialogo di Confronto” (30 settembre, ore 11) - The contemporary consumer: Stretch your imagination with ROICA by Asahi Kasei smart innovation” - Uwe Schmidt, Managing Director Asahi Kasei Spandex Europe, spiegherà la sostenibilità di ROICA, fatta di produzione e processi, soffermandosi su performance, obiettivi e progetti futuri, novità di prodotto e case histories raccontate attraverso i tessuti dei gruppi partner. Nel terzo incontro (30 settembre, ore 16), Ettore Pellegrini e Giusy Bettoni riprendono il filo della discussione sulla qualità, sugli utilizzi e sulla tracciabilità della fibra Bemberg.