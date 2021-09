Cordar lavora per arrivare al gestore unico

Nella giornata di lunedì 20 settembre il CdA ed i Dirigenti di Cordar Biella hanno accolto presso la sede di Piazza Martiri l’Amministratore Delegato Daniele Barbone ed il Direttore Amministrativo Elia Gimmi Fumagalli della Società Acqua Novara VCO.

L’incontro, fortemente voluto dal Presidente di Cordar Gabriele Martinazzo, ha posto le basi di una collaborazione strategica che vede in Acqua Novara VCO un soggetto di fondamentale rilevanza nel panorama della gestione del Servizio Idrico piemontese e del Nord Ovest, che potrà consentire un proficuo scambio di esperienze nella delicata fase di aggregazione che Cordar Biella sta affrontando per giungere alla costituzione del gestore unico, all’interno dell’ambito di riferimento, nonché, in un prossimo futuro, un partner essenziale dal punto di vista tecnico e gestionale, anche per la realizzazione di ambiziosi progetti. La Società Acqua Novara VCO ha già affrontato negli anni un analogo percorso che, a seguito dell’aggregazione successiva di 22 società, ha portato alla realizzazione di un’Azienda che, con il lavoro di 272 dipendenti organizzati in 11 sedi operative, gestisce oggi il servizio idrico integrato in 137 Comuni delle Province di Novara e del VCO. Un territorio ampio e ricco di caratteristiche specifiche che si estende da nord a sud per oltre 100 chilometri, con una popolazione di 450 mila abitanti, che utilizza oltre 3,7 miliardi di metri cubi l’anno.

Durante l’incontro, in un’ottica di collaborazione reciproca, sono state illustrate le rispettive esperienze in ambito tecnico operativo e di gestione, mettendo a disposizione le specifiche competenze; in chiusura sono intervenuti il Sindaco di Biella Claudio Corradino e l’Onorevole Roberto Pella, impegnati a supporto di Cordar nelle attività di studio e pianificazione del gestore unico a garanzia e tutela dell’intero territorio biellese.