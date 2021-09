Il Biellese al tempo di Dante protagonista delle aperture straordinarie dell’Archivio di Stato di Biella

L’Istituto ha programmato una serie di iniziative per valorizzare e promuovere presso il pubblico il patrimonio conservato. «Il filo conduttore delle attività sarà Dante», afferma il Direttore Stefano Leardi. «Visto il successo riscontrato nonostante le restrizioni, abbiamo deciso di prorogare la mostra documentale “Biella e il Biellese al tempo di Dante”, allestita presso la sala studio dell’Istituto a partire dallo scorso “Dantedì”».

L’iniziativa era stata programmata per commemorare e celebrare il “Sommo Poeta” in occasione della ricorrenza dei 700 anni dalla sua scomparsa. L'Archivio di Stato di Biella, non conservando documentazione direttamente collegata a Dante o ai luoghi danteschi, ha scelto di organizzare una mostra documentale articolata attorno a cinque nuclei tematici, utili per “narrare” al visitatore la realtà politica, economica e sociale del territorio biellese durante gli anni della vita di Dante (1265 – 1321).

«Uno dei tratti caratteristici della Divina Commedia», prosegue Leardi «è quello di presentare numerosissime citazioni di personaggi (viventi e non) che il Poeta magistralmente è stato in grado di descrivere con pochi e rapidi versi. Allo stesso modo, con questa iniziativa, si intendeva andare a costituire un “caleidoscopio” di personaggi, uomini e donne di ogni ceto sociale, che il Sommo Poeta avrebbe potuto incontrare, ai suoi tempi, se avesse percorso il territorio biellese».

Per valorizzare la mostra, normalmente visitabile solo durante gli orari di apertura dell’Archivio di Stato, sono state previste, nelle prossime settimane, ben quattro aperture straordinarie durante le quali sarà possibile visitare l’esposizione in autonomia o con visita guidata a cura dei funzionari archivisti. Si inizierà domenica 26 settembre 2021, tra le 14,30 e le 18,30, in occasione delle “Giornate Europee del Patrimonio”. In quell’occasione, verranno, inoltre, rese disponibili per la prima volta apposite audiodescrizioni attivabili dagli utenti tramite tecnologia QR-Code, studiate per favorire l’accessibilità della mostra.

Domenica 10 ottobre, tra le 14,30 e le 18,30, invece, in occasione della “Domenica di carta”, evento nazionale del Ministero della Cultura dedicato agli archivi, verrà presentata con visite tematizzate un’ulteriore sezione della mostra documentale incentrata sul ruolo delle donne nella società biellese all’epoca di Dante. Sono state, inoltre, previste due ulteriori aperture straordinarie infrasettimanali di quattro ore (dalle 15,30 alle 19,30), con visite guidate, nelle giornate di mercoledì 29 settembre 2021 e mercoledì 6 ottobre 2021. Per aderire a tutte le iniziative menzionate, completamente gratuite, sarà necessario disporre di certificazione verde Covid 19 (“Green Pass”). La prenotazione, mediante i recapiti dell’Istituto, è vivamente consigliata