Cittadinanza onoraria a Francesco Alberti La Marmora a Villanova d'Asti

Sabato 18 settembre a Villanova d’Asti si è tenuto il convegno “Tra Risorgimento e i giorni nostri: tre dipinti in comune” in occasione dell’inaugurazione e posa di tre dipinti presso la Confraternita dei Batù. Per la comunità di Villanova è stata una celebrazione della propria storia e delle proprie radici: le tre opere infatti ripercorrono idealmente una linea temporale attraverso i momenti fondanti della storia villanovese, partendo dalla figura di Raffaella Argentero di Bersezio, moglie di Celestino Ferrero della Marmora e madre degli eroi del Risorgimento Alberto, Alfonso, Carlo Emanuele e Alessandro della Marmora, che è ritratta in una delle tele.

Il convegno è stato introdotto da un emozionato Christian Giordano, sindaco di Villanova, alla presenza del cittadino onorario generale Claudio Graziano, presidente del Comitato Militare dell’Unione Europea, di Fabio Carosso, vicepresidente della Regione, di Paolo Lanfranco, presidente della Provincia e di Mauro Caliendo, presidente del Museo del Risorgimento di Torino. Uno dei momenti salienti del pomeriggio è stato il conferimento della Cittadinanza Onoraria a Francesco Alberti della Marmora come discendente della Famiglia Ferrero della Marmora.

Dice Alberti La Marmora: “Nel corso degli ultimi anni ho apprezzato l’attenzione che un gruppo di vostri concittadini ha dedicato a Palazzo La Marmora ed alla memoria di Raffaella Argentero di Bersezio ed è stato un piacere per me e per i miei collaboratori far visitare il palazzo e fornire informazioni storiche ai vostri esperti guidati da Roberto Peretti, ma non nascondo che quando mi è giunta la proposta di assegnarmi la cittadinanza onoraria sono rimasto stupito ed ho esitato. Ho condotto l’attività di messa in valore del patrimonio storico artistico e della memoria dei membri della famiglia Ferrero della Marmora nella convinzione di svolgere un compito necessario ed opportuno, ma senza che vi sia mai stato da parte mia nessuna nostalgia per i tempi andati e per i regimi che hanno contraddistinto i secoli passati. Ciò che ha sciolto i miei dubbi nell’accettare la vostra cittadinanza è l’aver compreso che questo gesto avveniva in parallelo con la messa in valore dei legami della vostra comunità con i vostri concittadini emigrati in Argentina e in Francia: una strategia che collega la memoria delle famiglie e la memoria dei luoghi e pertanto sono lieto di accettare questa cittadinanza onoraria”.