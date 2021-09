A.A.A. Artista cercasi per il progetto “Cura di sé e cura dell'altro: Mail Art Project” Foto

Prosegue l’impegno dell’Asl di Biella sul fronte della promozione della cultura della cura. E in attuazione del piano di azioni previste dal Protocollo di intesa “Laboratorio permanente Cura di Sé e Cura dell’Altro”, siglato nel 2020 con gli Istituti Superiori Liceo Avogadro, l'Iti, il Bona, il Gae Aulenti e il Liceo Sella, chiama a raccolta studenti e insegnanti delle scuole superiori italiane in un’esperienza educativa contraddistinta dal ricorso alla Mail Art. Obiettivo del progetto, è stimolare “creativamente” le riflessioni degli studenti sul tema imprescindibile della cura, per contribuire a formare persone capaci di prendersi cura della propria vita e di quella degli altri. E il risultato è un concorso rivolto a studenti di tutta Italia e artisti in cui gli viene chiesto di esprimere, attraverso l’arte postale, la propria personale concezione di cura. Presenti alla presentazione del “Mail Art Project” presso la Fondazione Cassa di Risparmio di Biella il direttore sanitario Asl Mario Sanò, Vincenzo Alastra responsabile del progetto e SS Formazione e Sviluppo risorse umane, Alessandra Bury di Cittadellarte e Cesare Molinari preside del Gae Aulenti. A fare gli onori di casa il segretario generale Fondazione Crb, Andrea Quaregna.

Dietro alla scelta della <Mail Art>, il fatto che si tratta di una forma di espressione creativo-artistica fortemente caratterizzata dalla ricerca di un impatto sociale: molti progetti di mail-artisti sono nati per porre all’attenzione dell’opinione pubblica uno specifico argomento, per denunciare, per provocare o, ancora, per “suscitare una riflessione” all’insegna della creatività e della comunicazione.

Sia gli artisti (nello spirito della mail art, chiunque può proporsi come artista) sia le classi che intendono partecipare al progetto possono inviare le proprie opere entro il 15 gennaio 2022 all’indirizzo: Mail Art ASL BI, Casella Postale 373, Ufficio Postale Biella Micca – 13900, Biella La partecipazione è gratuita, e le classi scolastiche più creative saranno premiate.

Tutte le opere verranno esposte, nella primavera del 2022, nelle sale della Fondazione Pistoletto – Cittadellarte, partner del progetto insieme alla Fondazione Bonotto, punto di riferimento nazionale per quanto riguarda l’arte verbo-visiva, sonora, performativa ed elettronica. L’iniziativa è sostenuta dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dal Provveditorato agli Studi di Biella e gode del patrocinio della Città di Biella e di Biella Città Creativa. Il coordinamento del progetto è in capo al Servizio Formazione e Sviluppo Risorse Umane Asl Biella in accordo con gli Istituti Scolastici Superiori del biellese firmatari del Protocollo di intesa “Laboratorio permanente Cura di Sé e Cura dell’Altro”.

Per ogni informazione aggiuntiva è possibile consultare il sito internet vocieimmaginidicura.it, la pagina Facebook Pensieri Circolari o il profilo Instagram mailart_project. È altresì possibile partecipare gratuitamente al webinar di presentazione del progetto che si terrà martedì 28 settembre dalle ore 17 alle 18,30. Link di iscrizione: https://bit.ly/webinarmailart