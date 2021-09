Ai domiciliari per rapina evade più volte. Ora è in carcere

Giovedì pomeriggio, la Polizia di Stato ha arrestato un uomo, già sottoposto alla misura alternativa della detenzione domiciliare presso la sua abitazione che si era reso responsabile di numerose evasioni.

L’uomo, un 65enne vercellese, pregiudicato per reati contro il patrimonio, nell’anno 2018, era stato arrestato in flagranza dagli Uomini della Squadra Volante per il reato di tentata rapina aggravata quando aveva provato, minacciando con una pistola la direttrice, di entrare in un Ufficio Postale cittadino.

A seguito di quell’arresto, il malvivente era stato condannato in via definitiva ed allo stesso era stato applicato il regime della detenzione domiciliare. Nonostante quanto imposto dal giudice, il malvivente si rendeva responsabile di numerose violazioni della misura alternativa della detenzione domiciliare allontanandosi, in più occasioni e senza un giustificato motivo, dalla propria abitazione.

Alla luce di tali violazioni la Divisione Anticrimine richiedeva ed otteneva dall'autorità giudiziaria il ripristino del regime della carcerazione. Nel pomeriggio di ieri, gli uomini della “Catturandi” della Squadra Mobile raggiungevano l’uomo presso la sua abitazione per assicurarlo alla giustizia. Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva associato presso la locale casa circondariale.