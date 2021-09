Si masturba nudo nei parcheggi di via Cernaia, la denuncia di una lettrice: “Sono corsa via” (foto di repertorio)

Grave gesto di inciviltà nel centro di Biella. Un uomo di circa 50 anni si è masturbato vicino ad una pianta, completamente nudo, nei parcheggi di via Cernaia. L'episodio è avvenuto questa mattina, 24 settembre, intorno alle 8.30. A denunciare il fatto una giovane biellese che ai taccuini di Newsbiella racconta: “Ero appena scesa dalla mia auto quando ho visto questa persona con i vestiti a terra, nudo e impegnato a masturbarsi vicino ad una pianta, in bella vista. Sono corsa via preoccupata, allontanandomi il più velocemente possibile”.