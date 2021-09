Nuovi attacchi di animali a Pettinengo e Bioglio, a Ternengo sono stati i lupi

Nuova serie di attacchi ai danni di animali da allevamento nel Biellese. Dopo il caso dei 4 agnelli sbranati nel cortile di un'abitazione di Pettinengo (leggi qui), si è registrato un nuovo fatto di cronaca, sempre a Pettinengo: nel pomeriggio di ieri, 23 settembre, i veterinari sono intervenuti nella zona dopo la denuncia di sparizione di un caprino; la carcassa dell'animale non è stata trovata per cui non è stato possibile risalire alla dinamica esatta dell'accaduto.

Il proprietario ha tuttavia affermato di aver intravisto alcuni animali all'interno del recinto dove si trovavano le capre: è possibile quindi che si tratti di una predazione da parte di un canide. Si è deciso di piazzare sul posto un sistema di fototrappola per documentare eventuali intrusioni. Anche nella zona della Rovella di Bioglio si è verificata una nuova aggressione: questa volta sono finiti nel mirino tre asini e una mucca, rimasti feriti nell'accaduto. Anche in questo caso sono in corso gli accertamenti di rito per capire cosa è accaduto.

Infine, si è dato un volto agli autori dell'attacco di Ternengo, avvenuto lo scorso 12 agosto (leggi qui): è stata accertata, infatti, la predazione da lupo di tre caprini e quattro ovini.