Muore a 53 anni, lutto a Biella

Un altro lutto ha gettato nel dolore la comunità biellese. È mancata all'affetto dei suoi cari Daniela Pro, scomparsa a soli 53 anni. La salma riceverà la santa benedizione lunedì 27 settembre, alle 11, presso la sala del commiato della Casa Funeraria Defabianis, a Biella, in via Santa Maria di Campagnate 35/a per poi proseguire verso il tempio crematorio di Valenza.