Mottarone, proseguono i rilievi dei periti

Mentre la contesa intorno alla sorte del piccolo Eitan sta proseguendo nelle aule giudiziarie in Israele, martedì alla stazione intermedia della funivia del Mottarone in localita' Alpino, si è svolta un’altra giornata di lavoro di periti e consulenti tecnici impegnati nelle attivita' dell'incidente probatorio disposto dal Gip di Verbania Elena Ceriotti, nell'ambito del procedimento in corso per stabilire le cause e le eventuali responsabilita' dell'incidente che lo scorso 23 maggio e' costato la vita a 14 persone. Una sessione dedicata essenzialmente al rilievo fotografico sui due tronconi della fune spezzata. Decine e decine di immagini del cavo e delle superfici di frattura, che serviranno ad approfondire la dinamica dell'accaduto. Nei prossimi giorni sarà individuato il laboratorio dove verranno effetuati gli approfondimenti tecnici.

Nessuna decisione è stata ancora presa invece per la rimozione del relitto della cabina dal bosco dove si trova da quattro mesi. Intanto è attesa per martedì 28 settembre l’udienza presso il tribunale del riesame di Torino, nella quale sarà discusso il ricorso presentato dalla Procura di Verbania contro l’ordinanza del Gip (allora Donatella Banci Buonamici) con la quale, nella notte tra il 29 e il 30 maggio il giudice aveva disposto la scarcerazione di due dei tre indagati (Luigi Nerini, titolare della società di gestione ed Enrico Perocchio, direttore di esercizio) e gli arresti domiciliari per il terzo, il caposervizio Gabriele Tadini. I tre erano entrati nel carcere di Verbania il 26 maggio, al termine di un interrogatorio durato tutta la notte nella caserma dei Carabinieri di Stresa.