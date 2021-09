Fuori strada sulla SP232, auto distrutta conducente in ospedale FOTO

Non sono note al momento le cause per cui un automobilista è uscito di strada sulla SP232 a Villanova, questa sera poco dopo le 21. L'auto, finita nella vegetazione a bordo strada, ha terminato la sua corsa su un fianco riportando notevoli danni, mentre il conducente, soccorso dai sanitari del 118 e dai Vigili del Fuoco, è stato portato in ospedale per accertamenti, cosciente e apparentemente senza gravi conseguenze.