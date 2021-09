Il ricordo di Luciano Foglio Bonda da Antonio Ramella Gal "Era una persona da cui prendere esempio"

All'età di 88 anni oggi è morto Luciano Foglio Bonda, papà del consigliere comunale di Biella di Buongiorno Biella Andrea. A ricordarlo è Antonio Ramella Gal, amico di Andrea ed ex consigliere a suo fianco. <Era un commercialista molto conosciuto, ma sopratutto è stato un dei primi scout di Biella>, racconta Ramella Gal. <Negli ultimi anni non stava bene e non è più venuto, ma prima veniva sempre per esempio ancora all'apertura dell'anno scautistico. Era un personaggio>. Antonio lo ha conosciuto quando era piccolo: <Andrea e suo fratello Corrado, che poi entrambi hanno fatto gli scout, non erano ancora nati quando io ho conosciuto il loro papà>. Luciano Foglio Bonda aveva un carattere molto deciso, continua Antonio: <Ai più piccoli incuteva anche un po' di timore subito se non lo conoscevano, ma è stata una persona da cui prendere esempio, sia nel mondo scautistico che nel mondo cattolico biellese>.