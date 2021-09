Con l’Erbaluce al via la vendemmia anche nel Biellese

È partita con l’Erbaluce la vendemmia anche nelle campagne delle province di Vercelli e Biella. La raccolta poi proseguirà gradualmente con Barbera e con i vitigni precoci come la Croatina e la Vespolina. Successivamente sarà il tempo di Nebbioli per rosati e vini che non necessitano invecchiamento e per l’inizio di ottobre si potranno raccogliere i Nebbioli per i vini da invecchiamento, che nelle nostre province hanno tra i nomi più noti Gattinara, Lessona e Bramaterra.

Pur essendo una vendemmia caratterizzata dai danni provocati dalle gelate di aprile e dalle grandinate estive, la qualità dell’uva è da considerarsi ottima. Il mercato, inoltre, sta dando buoni segnali di ripresa post Covid con le riaperture delle attività ristorative. Miglioramenti significativi sono arrivati anche dall’export: se l’anno scorso, a causa della pandemia, l’inasprimento delle problematiche commerciali aveva ostacolato l’esportazione dei prodotti, nei primi sei mesi del 2021, come sottolineato da Coldiretti, ha fatto segnare il +16% rispetto allo scorso anno per il vino piemontese che è particolarmente richiesto in Cina, Giappone, Stati Uniti e Gran Bretagna, sinonimo che la sua qualità eccelsa viene apprezzata in tutto il mondo.