Le linee guida per l'accesso e il conferimento nei centri di raccolta consortili del territorio

Ecco i principali punti del documento, visibile integralmente sulla pagina

facebook del Consorzio.



• Chi può entrare nei centri di raccolta?

Hanno accesso gli utenti residenti in provincia di Biella, non residenti ma

proprietari di quelli secondi, le associazioni non domestiche con sede in

provincia di Biella che rifiuti di rifiuti urbani, le associazioni e/o

religiose.



• Quali tipologie di rifiuti si possono portare ed in che quantità?

Presso i centri di raccolta possono essere conferiti i principali rifiuti

urbani (carta, plastica, legno, metallo, sfalci verdi e potature,

apparecchiature elettriche ed elettroniche, ingombranti), nonché rifiuti

quali vernici, pile e batterie. Ogni centro di raccolta ha un suo elenco di

rifiuti accettati, che è possibile reperire nei tabelloni posti all’esterno

delle strutture, oppure scaricando il regolamento dal sito di Cosrab.



• Quantitativi

I quantitativi annui conferibili sono illimitati, tranne per alcune

tipologie di rifiuto (vedi scheda con il regolamento sulla pagina

Facebook).